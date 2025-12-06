Студент из Люберец стал лауреатом регионального фестиваля «Сияние надежды»

Студент Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Гагарина Иван Нефедов стал лауреатом I степени VIII Регионального фестиваля «Сияние надежды» для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

В культурном центре «Красногорье» 3 декабря прошел восьмой ежегодный региональный фестиваль «Сияние надежды», объединивший талантливых учащихся средних профессиональных образовательных учреждений Московской области с инвалидностью и ОВЗ.

Участники соревновались в номинациях: песня (соло, группа), владение музыкальным инструментом, художественное слово, фотоискусство, танец.

Иван Нефедов исполнил на балалайке русскую народную песню «Светит месяц», покорив жюри и зрителей высоким исполнительским мастерством и завоевав диплом лауреата I степени в номинации «Владение музыкальным инструментом».

В техникуме отмечают, что участие в фестивале стало для студентов не только возможностью продемонстрировать свои таланты, но и важным шагом к раскрытию внутреннего потенциала, получению признания и ощущению поддержки со стороны общества.