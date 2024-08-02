Студент из Дмитрова поможет очистить и исследовать заполярные территории России

Студент Дмитровского техникума Андрей Осмоловский стал волонтером всероссийской экологической экспедиции «Арктика. Генеральная уборка. Красноярский край». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Волонтерам предстоит очищать и исследовать заполярные территории в селе Хатанга. Это поселение с уникальной историей, природой и культурным наследием становится российскими воротами на Северный полюс.

До середины августа ребята будут улучшать экологию региона и заниматься научной работой. Волонтерам нужно исследовать побережье Хатанги, чтобы оценить состояние растительности, провести наблюдения.

«После очистки территории у местных жителей появятся новые возможности, в том числе для экологического, этнографического и познавательного туризма. Проект создаст условия для формирования в Хатанге научно-исследовательского, образовательного и туристическо-познавательного кластера», — отметил руководитель экспедиции Игорь Спириденко.

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