Студенческий бал прошел в Химках

В Российской международной академии туризма состоялся торжественный бал. В атмосфере вальса, поэзии и творческих выступлений мероприятие объединило студентов, преподавателей и почетных гостей.

Праздник открыл ректор академии Евгений Трофимов, который поздравил всех Татьян — студенток и сотрудниц. Среди гостей были вице-президент АО «Центральный совет по туризму и отдыху» Андрей Трофимов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

«Зимний бал создает редкую возможность почувствовать связь поколений. Глядя на студентов, словно возвращаешься в свои студенческие годы, вспоминаешь мечты и ожидания», — сказал Сергей Малиновский.

Программа включала вальс в исполнении студентов, поэтические чтения и выступление профессиональной балерины Анастасии Борисовой. Кульминацией стала дегустация сбитня: ректор лично угощал гостей этим традиционным русским напитком.