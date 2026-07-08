08 июля 2026 12:34 Студенческие отряды Подмосковья открыли трудовой сезон на объектах РЖД 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Подмосковье

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Активисты студенческих отрядов Подмосковья приступили к работе на железнодорожных объектах. Торжественная церемония открытия сезона прошла на Белорусском вокзале в Москве.

Как сообщила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, этим летом на объектах будут трудиться свыше 45 ребят из Подмосковья. Пподростки из отряда «Путевая звезда» задействованы на Павелецком вокзале. В их задачи входит помощь пассажирам в ориентировании, ответы на вопросы и создание комфортных условий пребывания в вокзале.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Отряд проводников «Полярные зори» обслуживает пассажирские поезда на железнодорожном узле «Москва‑Киевская». Ребята отвечают за комфорт и безопасность людей в поездках. По словам командира студенческих отрядов Московской области Павла Ковалева, за одну смену участники отряда помогают обеспечить удобство тысяч пассажиров. «Для самих студентов это пространство формирования гибких навыков: они учатся быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, находить подход к разным людям и работать в крепкой команде единомышленников», — сказал он. Прежде чем выйти на маршрут, все активисты прошли подготовку в Школе проводников студенческих отрядов. После освоения курса и успешной аттестации ребята получили свидетельства государственного образца.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Все участники трудового сезона получают заработную плату: подростки — от 50 тысяч рублей в месяц, студенты — от 85 тысяч рублей. Стать частью студенческих отрядов проводников может любой студент Подмосковья. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету в официальной группе во «ВКонтакте». Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».