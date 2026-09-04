Студенческие билеты вручили первокурсникам таможенной академии в Люберцах

1 сентября для первокурсников Российской таможенной академии — день особенный и волнительный. Вчерашние абитуриенты официально стали студентами, сделав первый шаг на пути к профессии, связанной с защитой экономических границ страны.

В этом году в академию поступило более 400 первокурсников, многие из них приехали из-за рубежа. География родных мест новичков простирается далеко за пределы России. Каждый из них выбрал для себя одно из трех направлений: экономический факультет, юридический или основной факультет таможенного дела.

«У нас обучается более 200 иностранных студентов из ближнего зарубежья, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, есть ребята из Африки, из Ирана. Коллектив очень дружный, очень хороший. Для первокурсников конечно бы хотелось, чтобы они влились, почувствовали наше студенческое братство, поэтому такой праздник мы для них и организовали», — отметил первый заместитель начальника Российской таможенной академии Амир Насибуллин.