Сценку с Мининым и Пожарским показали ко Дню народного единства в Подольске

В Доме культуры «Машиностроитель» ко Дню народного единства прошел театрализованный концерт. Зрителям показали историческую сценку с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

В честь Дня народного единства творческие коллективы Дома культуры «Машиностроитель» присоединились к всероссийской акции «Едины — непобедимы». Ребята из разных ансамблей вместе с гостями мероприятия исполнили гимн России.

Участниками праздничного концерта стали коллективы муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени 1 мая» структурного подразделения Дома культуры «Машиностроитель» и Дома культуры «Металлург». Также творческие номера зрителям представили студия эстрадного вокала «Конфетти», образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия „Созвучие“», народный коллектив «Хореографический ансамбль народного танца „Климовчанка“» и другие.

Все желающие поучаствовали в мастер-классе по росписи дымковской игрушки и декору кокошника.

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