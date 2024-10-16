Стройплощадку в месте расширения трассы М-9 в Подмосковье обеспечили электричеством

Около деревни Городково расположили бытовой городок для рабочих, склад строительных материалов и технику. Энергетики провели работы на участке воздушной линии, установили счетчики и обеспечили площадку электричеством.

Участок трассы М-9 в Шаховской расширят до четырех полос, что значительно улучшит дорожную обстановку. Длина отрезка капремонта составляет более 10 километров. После расширения на дороге можно будет повысить допустимую скорость до 120 километров в час.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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