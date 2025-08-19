Стройнадзор Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение ограждения стройки

Застройщики могут получить штраф до 300 тысяч рублей за нарушение правил установки ограждения на стройке. Об этом напомнили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Инспекторы проводят регулярные проверки и уделяют особое внимание целостности и высоте забора, отсутствию опасных элементов, контролю доступа на стройплощадку, наличию ворот и защитного козырька над пешеходной зоной.

Забор должен быть установлен до начала работ. Лучше использовать сплошной материал, например, профлист, чтобы защитить людей от пыли и шума. Если стройка рядом с дорогой, и работы ведутся на большой высоте или в двух метрах от забора, нужно сделать пешеходную галерею с защитным козырьком.

Если жители заметят нарушения, они могут сообщить о них через портал «Добродел». У застройщика будет 48 часов, чтобы устранить проблему. Если этого не сделать, должностное лицо может получить штраф от 20 до 30 тысяч рублей, а компания — от 100 до 300 тысяч.