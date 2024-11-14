Стройматериалы из Подмосковья представили на выставке в Саудовской Аравии

Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в международной строительной выставке Saudi Build в городе Эр-Рияд. Организатором выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

На едином стенде Подмосковья свою продукцию представили производитель систем защиты от протечек воды «Гидроресурс» из Мытищ, производитель звуко- и виброизоляции «Акустик Ру» из Домодедова, производитель фасадных и террасных досок «Термодрев» из Луховиц, производитель двутавровых деревянных балок «Биверс» из Люберец, производитель строительной химии «Намера» из Сергиева Посада и производитель георешеток «Гридекс-К» из Дубны.

Производители провели на выставке более 30 деловых встреч. При поддержке Мининвеста Подмосковья организовали международный бизнес-форум, где обсудили двустороннее сотрудничество.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья оплатил аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного стенда, помог подобрать потенциальных иностранных покупателей, обеспечил сопровождение переговоров.