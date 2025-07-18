Стройконтроль Подмосковья рассказал о восстановлении девятиэтажки в Мариуполе

Подмосковные специалисты технадзора капремонта контролируют восстановление девятиэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Благоустройство его двух подъездов уже завершено, сообщили в МинЖКХ Московской области.

Там остеклили окна, установили новые двери и подключили коммуникации — газ, отопление и канализацию. Работы стартовали в еще 2022 году и длились продолжительное время.

Один из трех подъездов потребовал особого внимания. Из-за крупного пожара постройка нуждалась в демонтаже. Использование тяжелой техники оказалось невозможным, поэтому разборку проводили вручную, поэлементно.

Сейчас в нем ведут армирование и заливку монолитных участков, укладывают стены газосиликатными блоками, монтирую окна и устанавливают ограждения на балконах. Одновременно прокладывают все нужные коммуникации.

Внутри подъезды отделают позже, когда основные работы подойдут к концу.