Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление школы в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя продолжается масштабное обновление здания общеобразовательной школы. Учебное заведение, введенное в эксплуатацию в 1973 году, комплексно модернизируют, чтобы создать современные и безопасные условия для обучения около 400 школьников.

Строители полностью завершили ремонт кровли. Сейчас основные работы сосредоточены внутри здания: специалисты меняют системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Одновременно проходит обновление помещений общего пользования, благоустройство прилегающей территории и завершается ремонт фасада.

Контроль качества на всех этапах реконструкции ежедневно осуществляют сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Эксперты регулярно выезжают на объект, проверяя соответствие работ установленным требованиям и строительным нормам.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В здании школы оборудуют современные учебные кабинеты и функциональные образовательные пространства, оснащенные необходимой техникой и оборудованием. Это позволит создать комфортную и безопасную среду для обучения детей Мариуполя.