Строящаяся школа в деревне Сапроново готова на 70%

В деревне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство школы на 1,6 тысячи мест. На данный момент ее готовность оценили в 70%.

Сдать школу планируют в третьем квартале 2025 года. Депутат Мособлдумы Владимир Жук вместе с коллегами, первым заместителем секретаря местного отделения партии Станиславом Радченко и депутатом Валерием Скляром, посетил строящийся объект.

«Кажется, еще вчера здесь были только сваи и забор, а сегодня уже можно различить, где будет столовая, где спортзал, а где — кабинеты для первоклашек», — отметил Жук.

По его словам, новое образовательное учреждение позволит снизить нагрузку на действующие школы в округе. Кроме того, оно обеспечит комфортные условия для детей, которые живут в новых микрорайонах.