Строительство ЖК «Новые Котельники» завершат ко второму кварталу этого года

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Администрация муниципалитета и Правительство Московской области контролируют строительство жилого комплекса «Новые Котельники», чтобы не допустить задержку сроков сдачи. Сейчас все работы идут в графике, ключи от квартир жильцам планируют выдать уже во втором квартале этого года.

Участников долевого строительства 13-го корпуса жилого комплекса «Новые Котельники» интересовал вопрос сдвига сроков сдачи дома. Сейчас все вопросы, связанные со сменой импортного инженерного оборудования на отечественное, решили. Работы на объекте продолжаются.

«Выполняем фасадные работы, внутреннюю отделку, прокладываем инженерные сети и планируем благоустройство территории», — рассказал инженер по строительному контролю, представитель застройщика Андрей Чугунов.

Сейчас на стройплощадке трудятся 82 человека и несколько машин спецтехники. Представители застройщика заверили, что специалисты работают, не отклоняясь от графика. Ключи от квартир жителям планируют выдавать уже во втором квартале текущего года.

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