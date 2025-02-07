Строительство ЖК «Новые Котельники» завершат ко второму кварталу этого года

Администрация муниципалитета и Правительство Московской области контролируют строительство жилого комплекса «Новые Котельники», чтобы не допустить задержку сроков сдачи. Сейчас все работы идут в графике, ключи от квартир жильцам планируют выдать уже во втором квартале этого года.