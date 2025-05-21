Новый здравпункт построят в Павловском Посаде

В деревне Назарьево с опережением графика ведется строительство фельдшерского здравпункта. По данным, предоставленным Министерством строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта, расположенного по адресу: Павловский Посад, деревня Назарьево, дом № 65А, на данный момент составляет 55%.

Здание общей площадью около 100 квадратных метров возводится с применением технологии модульного строительства, что позволяет сократить сроки реализации проекта без ущерба для качества и надежности конструкции. В новом здравпункте разместятся все необходимые помещения для оказания квалифицированной медицинской помощи: кабинет фельдшера, смотровая комната, процедурная и стерилизационная комнаты, а также прививочный кабинет, предназначенный как для взрослых, так и для маленьких пациентов. Кроме того, в здравпункте будет оборудована палата для кратковременного пребывания больных и комната для персонала.

Большое внимание уделяется и благоустройству прилегающей территории. Здесь обустроят парковку для посетителей, высадят деревья и кустарники, а также установят малые архитектурные формы. Завершить строительство планируют в этом году.