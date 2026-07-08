Строительство здания промпарка в Балашихе завершат в 2026 году

Работы по возведению здания площадью почти 30 тысяч квадратных метров готовы на 90%. В первой очереди уже реализовано более 80% площадей.

Все монолитные работы выполнены, завершено устройство каркаса производственного здания и административно-бытовой части, кровли, фасадов и наружных сетей инженерного обеспечения — водоснабжения, водоотведения и пожаротушения.

«Развитие промышленных площадок остается одним из ключевых направлений работы по укреплению экономики округа. Оно позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления и открывать дополнительные перспективы для развития округа. Промышленный парк „Балашиха“ — это один из крупнейших инвестиционных проектов, который сегодня реализуется на территории нашего города. После завершения строительства здесь будет создано порядка 3,5 тысяч новых рабочих мест», — сказал глава муниципалитета Сергей Юров.

Работы по устройству полов, монтажу внутренних и внешних инженерных систем, комплексному благоустройству территории находятся на завершающей стадии. В ближайшее время рабочие начнут внутреннюю отделку помещений и установку перегородок в корпусе.

«Восточное направление является одним из главных логистических коридоров Московского региона, где традиционно наблюдается повышенный спрос на индустриально-логистическую недвижимость. При этом мы видим определенный дефицит качественного предложения в сегменте», — отметил управляющий партнер Parametr Александр Манунин.

Покупателями стали компании из сфер производства, розничной торговли, логистики, а также инвесторы. Все помещения будут передаваться полностью готовыми для заезда с финишной отделкой офисных зон. Здесь также реализуют новое планировочное решение административно-бытовой части.