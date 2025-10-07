Строительство выезда из деревни Юрлово в Химках завершили на 70%

Строительство нового выезда из деревни Юрлово продолжается в Химках. Уже начаты работы по укладке асфальта, общая степень готовности объекта — 70%.

Большая часть участка уже оборудована дренажными системами, установлен бортовой камень, завершаются работы по монтажу системы наружного освещения.

«Новый выезд соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Это улучшит транспортную доступность жилых районов рядом с шоссе и обеспечит проезды без пробок по новому направлению», — сообщила глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Запланирована реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров и строительство новой четырехполосной дороги длиной 1,5 километра от нового съезда до существующей дороги вдоль деревни Федоровка.

Открытие движения по новому выезду намечено на конец текущего года.