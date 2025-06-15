Строительство второго корпуса школы № 9 в Мытищах завершат к сентябрю

Новый корпус в ЖК «Мытищи Парк» станет частью школы № 9 и откроется 1 сентября 2025 года. Основные строительные работы на объекте уже завершены.

Внутри здания продолжается покраска стен, укладка линолеума, отделка помещений и подключение слаботочных систем. Установлены лифты, завезено оборудование для медицинского блока. В ближайшие две недели ожидается поставка технологического оснащения для спортивных залов, а до 10 июля — для пищеблока.

На прилегающей территории активно ведутся работы по благоустройству: резиновое покрытие уложено на 70%, смонтированы малые архитектурные формы на 30%. После открытия школа войдет в программу «Открытый стадион», что позволит жителям района заниматься спортом на современной площадке.

Это образовательное учреждение станет символом прогресса и заботы о будущем поколении, обеспечивая равные возможности для качественного образования и всестороннего развития каждого ребенка.