Строительство второго корпуса гимназии № 17 проверили в Мытищах

Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Мытищах Юлия Купецкая провела выездную проверку в гимназии № 17. Участниками мониторинга стали председатель окружного Совета депутатов, представители родительского комитета, специалисты Главстройнадзора и мытищинская прокуратура.

Сейчас строители занимаются чистовой отделкой помещений гимназии № 17. Там также укладывают линолеум, выполняют монтаж потолков и инженерных коммуникаций. По плану проходит и сборка оборудования в пищеблоке.

Помимо этого, рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Это важно для создания комфортной среды вокруг нового корпуса гимназии.

«Второй корпус гимназии — это важный социальный объект для города. Его открытие запланировано на 2025 год. Мы продолжаем следить за процессом строительства и на следующей неделе проведем повторный выезд», — отметила Юлия Купецкая.

Регулярный мониторинг процесса работы помогает поддерживать высокий уровень дисциплины на стройплощадке. Такие мероприятия гарантируют выполнение всех обязательств перед жителями города и создание качественной образовательной инфраструктуры.