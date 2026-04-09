Строительство водопровода на улице Панфилова начнут в Лобне в 2026 году

Работы проведут в частном секторе в микрорайоне Луговая. Сейчас проектирование уже находится в завершающей стадии.

Это один из самых частых запросов жителей на личных встречах с главой муниципалитета Анной Кротовой.

На текущий год выделено финансирование на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Проект предусматривает прокладку современных и долговечных сетей протяженностью 500 метров. После того как специалисты завершат все формальности, будет получено положительное заключение государственной экспертизы, а затем объявят конкурсные процедуры для определения подрядной организации.

Анна Кротова пояснила, что реализация этого проекта — важный шаг для улучшения качества жизни местных жителей. Строительство водопровода позволит в дальнейшем всем жителям улицы Панфилова подключиться к централизованной системе водоснабжения.

Планируется, что работы полностью завершат до конца 2027 года.