Строительство центра обработки данных Wildberries началось в Дубне

Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса России начали строить в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 миллиарда рублей. Запуск позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года», — отметила зампред Зиновьева.

В здании будет пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок.

«В проекте Центра обработки данных реализован принцип модульности — рабочие площади можно расширить по мере необходимости в будущем. В здании появятся системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме», — отметила генеральный директор проектной компании WildTeam Мария Болдырева.

Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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