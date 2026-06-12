Строительство тротуара начали на улице Михельсона в Люберцах

В городском округе Люберцы подрядная организация приступила к строительству тротуара на улице Михельсона протяженностью более 550 метров. Просьбу о его обустройстве местные жители высказали на одной из встреч в формате выездной администрации.

Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов отметил, что на минувшей неделе специалисты начали работы: уже установлен бордюрный камень, выполнено устройство подстилающих слоев из песка и щебня, проведена их трамбовка. Завершить работы по обустройству тротуара планируется до конца июня. В 2026 году в округе запланирован капитальный ремонт 14 муниципальных автомобильных дорог общей протяженностью 8,42 км.