Строительство школы в микрорайоне Восточный закончат в Звенигороде к сентябрю

Учебное учреждение в микрорайоне Восточный в Звенигороде рассчитано на 1100 учеников. Его общая площадь составит 18 тысяч квадратных метров.

Школа будет оснащена всем необходимым. Проектом предусмотрены 65 классов с современным интерактивным оборудованием, два спортивных зала, актовый зал со сценой, библиотека с зоной для чтения, IT-пространства и медицинские кабинеты.

На пришкольной территории оборудуют стадион с беговой дорожкой, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики.

На строительстве образовательного учреждения в настоящее время трудятся 130 рабочих и специализированная техника. Проект реализуется в соответствии с государственной программой Московской области. Завершить строительство школы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в 2024 году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.