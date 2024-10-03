Гостройнадзор взял под контроль строительство школы на 1100 мест в Мытищах

Количество рабочих на стройке второго корпуса гимназии № 17 в Мытищах увеличат. Каждый этап работ будут контролировать надзорные органы.

Рабочие уже приступили к монтажу кровли для двух спортивных и актового залов, а также внутренних и внешних инженерных сетей. Начались и отделочные работы — установили большую часть окон и вентилируемого фасада. Уже начали благоустраивать прилегающую территорию.

Администрация контролирует строительство на каждом этапе. Пока есть озабоченность в сроках сдачи объекта, поэтому глава Мытищ Юлия Купецкая попросила увеличить количество рабочих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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