Строительство путепровода над железной дорогой начали в Люберцах

В городском округе Люберцы началось строительство путепровода над железнодорожными путями. Он пройдет по проектируемому проезду № 4037 и соединит улицу Инициативная с Октябрьским проспектом.

Длина путепровода составит 270 метров с четырьмя полосами движения — по две в каждом направлении. Это поможет перераспределить транспортные потоки, соединить северную и южную части Люберец, обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект и проезд в сторону Москвы и области.

«Приступили к решению вековой проблемы Люберец — началось строительство путепровода через железнодорожные пути вместо всем известной «дырки» у станции «Люберцы-1». Проект важен для города, реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас на объекте ведется устройство свайных фундаментов промежуточных опор, временному выносу инженерных коммуникаций. Работы идут в две смены — днем и ночью», - сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.