Сегодня 10:19 Строительство поликлиники в поселке Октябрьском завершат в Люберцах в сентябре 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы Подмосковье

Люберцы

Строительство

Поликлиники

Возведение поликлиники на 500 посещений в смену продолжается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в поселке Октябрьском. Здание на улице Старый двор строят с опережением графика.

Сейчас строители монтируют инженерные коммуникации, слаботочные системы, завершают благоустройство и отделочные работы, устанавливают сложное оборудование. Пятиэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров готово на 73%. На объекте трудится более 150 человек. Ход строительства проверил глава Люберец Владимир Волков. Он отметил, что после открытия поликлиники ее услугами смогут воспользоваться почти 40 тысяч жителей Октябрьского, Островцов и других населенных пунктов округа.

Легко моющиеся поверхности, просторные коридоры с зонами отдыха, множество кабинетов для разных специалистов — поликлиника возводится и оснащается согласно последним нормам и требованиям к объектам здравоохранения. Изюминкой проекта станет внешняя светодиодная подсветка на стенах, которая будет работать в темное время суток.

По плану строительство должно быть завершено в четвертом квартале 2025 года. Но строители рассчитывают выполнить все работы уже к сентябрю. Потом нужно будет пройти лицензирование. Открытие поликлиники запланировано на первый квартал 2026 года.