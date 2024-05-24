Строительство подземного пешеходного перехода началось на станции Купавна

Подземный пешеходный переход начали строить на станции Купавна в Богородском округе. Он соединит новую и старую части города.

Новый пешеходный тоннель заменит два наземных перехода. Это повысит уровень безопасности на станции. С его помощью жители не только смогут добраться в другие микрорайоны, но и получат возможность безопасно выходить на платформу № 2.

«Железнодорожники уже подготовили котлован для прокладки тоннельной части будущего перехода», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, в Богородском городском округе до конца года установят ограждения вдоль железнодорожных путей. Доступ для нарушителей в зону транспортной безопасности будет закрыт.