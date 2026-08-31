Строительство подземного перехода завершат в Люберцах до конца года

В Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской строители выходят на финальный этап работ. Подземный пешеходный переход оборудуют четырьмя выходами и спусками для маломобильных групп населения.

«В настоящее время в активной фазе ведутся работы по строительству пешеходного перехода на кресте, с четырьмя выходами на все стороны, поэтому наш перекресток будет охвачен всеми выходами и спусками, будет полностью оборудовано для передвижения малоподвижных групп населения», — рассказал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.

Внутри перехода шлифуют стены, готовят анкеры под сетку, на пол укладывают керамзитобетон. Позже уложат гранитную плитку и сделают водоотводы. В планах — устройство разворотных петель под путепроводом в обе стороны и автобусного кармана в зоне поликлиники на улице Власова.

«На пересечении улицы Смирновской и Октябрьского проспекта два схода уже практически готовы к приему наших жителей, к спуску так называемому», — добавил Игнатов.

После того как спуски приведут в порядок, здесь переключат движение. Правый дублер в сторону области откроют, и строители перейдут на другую сторону, где расположен выход к гимназии № 1. Полностью переход откроют до конца этого года.