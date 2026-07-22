Строительство подземного перехода в Люберцах закончат в 2026 году

В Люберцах продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновская. Работы ведутся в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта.

Проектом предусмотрена протяженность основного хода — 90 метров. Для повышения безопасности и комфортного передвижения пешеходов запланированы выходы на все четыре стороны перекрестка. Ступени перехода будут оснащены противоскользящим покрытием.

«Строители смонтировали большую часть несущих конструкций. Параллельно ведется прокладка системы водоотведения и электроснабжения. Укладываются элементы дренажа. Строительная готовность подземного перехода составляет 40%», — отметил глава округа Владимир Волков.

Завершить строительство планируют в 2026 году. Практически готов еще один подземный переход — на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красной, где уже открыто движение по трем сходам.