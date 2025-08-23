Строительство пешеходного перехода на улице Красная в Люберцах завершат осенью

В городском округе Люберцы завершается строительство подземного пешеходного перехода на улице Красная. Открытие объекта запланировано осенью 2025 года.

Начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов сообщил, что в переходе смонтирована вентиляция, уложена плитка, обустроен вентилируемый фасад.

Сейчас производится облицовка потолочного покрытия. В ближайшее время ожидается поставка электрического пандуса с крышей.

Он добавил, что переход будет оснащен навигацией и адаптирован для маломобильных граждан. Строительство идет в соответствии с графиком.