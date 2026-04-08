Строительство перехода между ЖК «Рублевский» и поселком Новоивановское близится к середине

Возведение наземного пешеходного перехода между жилым комплексом «Рублевский» и поселком Новоивановское активно продолжается. На данный момент строительная готовность объекта составляет 17 процентов. Строители уже приступили к бетонированию опор и завершили геодезические и подготовительные работы. Также подготовлена строительная площадка.

Переход будет отвечать всем требованиям регионального стандарта: его остеклят, оборудуют лифтами и создадут условия для маломобильных групп населения. Кроме того, предусмотрены антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, а также обустройство пешеходных зон.

Этот переход обеспечит удобную связь между жилыми кварталами в Одинцове. Жители близлежащих районов смогут комфортно и безопасно переходить через железную дорогу. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.