Строительство новых очистных сооружений в Лыткарине завершили на 80%

Строительство новых очистных сооружений в Лыткарине приближается к завершению, запуск планируется уже этой осенью. На данный момент готовность объекта составляет более 80%.

Сейчас проводятся испытания гидравлических наружных емкостей, продолжаются внутренние отделочные работы и прокладка инженерных сетей. На нескольких объектах уже завершены работы по подключению к системам сточных вод, а пусконаладочные работы ведутся на приемной камере, здании решеток, песколовке, здании выгрузки песка и реконструируемом цехе механического обезвоживания.

Мощность новых очистных сооружений составит 30 тысяч метров кубических в сутки, что позволит обслуживать до 70 тысяч человек. Проект предусматривает использование современных технологий очистки, включая механическую и биологическую очистку, доочистку на фильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. Для предотвращения возникновения неприятных запахов сооружения будут оснащены системой сбора и очистки вентиляционных выбросов.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги».