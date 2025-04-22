Строительство новой школы началось в Островцах городского округа Люберцы

В сентябре 2026 года в деревне Островцы городского округа Люберцы откроется школа на 1100 мест. Площадь здания составит 14 тысяч квадратных метров.

О начале строительства сообщил глава городского округа Владимир Волков.

«Микрорайон активно растет. Все больше молодых семей выбирают его для жизни. Поэтому при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева работаем над развитием социальной инфраструктуры. В настоящее время специалисты ведут работы по устройству котлована будущей школы и вывозу грунта», — отметил Владимир Волков.