Строительство новой развязки началось на 28-м километре ЦКАД в Подмосковье

В Московской области приступили к первому этапу строительства транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе . Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Автодор».

По проекту построят четыре новых съезда и проведут реконструкцию участка федеральной дороги А-107 «Московское малое кольцо». Оборудуют переходно-скоростные полосы и разворотные петли.

Строительство развязки позволит обеспечить устойчивую транспортную связь между ЦКАД и Дмитровским шоссе, а также разгрузить дорогу А-107 за счет перераспределения транспортных потоков. Движение планируется запустить в 2026 году.

Новую развязку оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением, которая поможет регулировать транспортный поток и заранее предупреждать водителей об изменениях дорожной обстановки.

ЦКАД — самый масштабный дорожный проект в Московском регионе. Эта магистраль протяженностью 336 километров стала одним из ключевых элементов транспортной системы столичного региона.

Укладка асфальта началась на путепроводе через Каширское шоссе, который строится в Ленинском округе в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Движение откроют к концу года.