Движение по новому путепроводу через Каширское шоссе откроют в конце года

Укладка асфальта началась на путепроводе через Каширское шоссе, который строится в Ленинском округе в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Движение откроют к концу года, об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Параллельно с укладкой асфальта продолжается устройство опор и монтаж металлических конструкций пролетного строения путепровода через дорогу А-105. Строительная готовность объектов составляет 70%, открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце 2024 года.

Разворотная эстакада позволит проезжать с Каширского шоссе в сторону Москвы без светофоров на пути. Водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.