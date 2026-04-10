Строительство новой котельной завершили в Воскресенске

В микрорайоне Лопатинский построили блочно-модульную котельную мощностью 11 мегаватт. Ее возвели по концессионному соглашению между компанией «Газпром теплоэнерго Московская область» и администрацией округа.

Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой 15 многоквартирных домов, пять социальных объектов (школы и детские сады), а также девять других потребителей — магазины, склады и прочие организации.

Представитель подрядчика Валентин Комадынко рассказал, что объект будет полностью автоматизированным — без необходимости постоянного присутствия персонала. Система сама будет регулировать температурный график в зависимости от погоды. На котельной установили четыре котла в каскадном режиме: при необходимости подключается следующий, чтобы повысить температуру. Внутри есть все необходимое: система очистки воды, насосы, теплообменники. Управление будет полностью автоматическим.

Заместитель главного инженера филиала Алексей Михайлюк добавил, что тепловой пункт уже готов к настройке. Его запустят в постоянную работу после того, как закончат пусконаладку и примут объект. Это произойдет до начала отопительного сезона 2026–2027 года.