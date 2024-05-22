Строительство нового ЖК «Легенда Коренево» началось в Люберцах

Новый ЖК «Легенда Коренево» начали строить в городском округе Люберцы. В проекте застройки — жилые дома, школа, магазин и торговый центр.

Застройщиком выступает компания «Коренево Девелопмент». Министерство жилищной политики Московской области сообщило, что площадку уже огородили и приступили к устройству временных дорог для техники. Завершается разработка котлована. Строители заливают фундамент и стены подземной части зданий. Начался монтаж башенных кранов.

Будущие жильцы смогут наблюдать за ходом строительства онлайн. На площадке организована система видеонаблюдения.

ЖК «Легенда Коренево» — это современный жилой комплекс комфорт-класса, который появится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На территории жилого комплекса возведут школу, детский сад и торгово-развлекательный центр.

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