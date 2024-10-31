Строительство нового жилого комплекса в Котельниках завершится в 2025 году

Глава городского округа Михаил Соболев проверил ход строительства жилого комплекса «Новые Котельники». Готовность дома в настоящее время составляет более 70%.

В проверке также участвовали представитель Главгосстройнадзора Подмосковья Александр Фролов, Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко и его заместитель Нарек Челебян.

Сейчас строители утепляют фасад здания, устанавливают окна и двери переходных балконов. Разводка систем отопления уже выполнена почти полностью. Индивидуальный тепловой пункт заработал в тестовом режиме. В ноябре специалисты приступят к монтажу лифтов.

Михаил Соболев подчеркнул, что держит ситуацию на стройпощадке под контролем. Следующая проверка запланирована на первую половину декабря.

Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце первого квартала следующего года.

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