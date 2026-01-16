Строительство нового путепровода в Люберцах завершат в 2026 году

Возведение путепровода через железнодорожные пути вместо тоннеля в районе станции МЦД-3 «Люберцы-1» продолжается в городском округе. Общая строительная готовность объекта составляет уже 12%.

Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что в настоящее время специалисты занимаются устройством ростверков опор путепровода. Чтобы ускорить темпы строительства, работы ведутся в две смены, включая ночное время.

«Также на примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку со съездами на улицы Транспортную и Волковскую», — рассказал руководитель муниципалитета.

Движение по новому путепроводу планируют открыть в третьем квартале следующего года, а полностью завершить строительство — в третьем квартале 2028 года. Важнейший для округа проект реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.