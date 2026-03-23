Строительство нового парка стартовало в Павловском Посаде

Проект призван превратить пустующую территорию в многофункциональный парк, сохранив при этом историческую память места. На объекте ежедневно задействовано более 20 специалистов и парк тяжелой техники. Особое внимание строители уделяют созданию прогулочных артерий.

«Тротуары здесь монтируют по усиленной „многослойной“ технологии: на подготовленное песчаное основание укладывается слой щебня, затем заливается прочный бетонный фундамент, и только после этого мастера приступают к укладке финишной плитки. Такой подход гарантирует исключительную износостойкость: в зимний период дорожки смогут беспрепятственно выдерживать вес тяжелых тракторов, задействованных в уборке снега, без риска проседания или растрескивания покрытия», — сообщили специалисты.

На текущий момент рабочие уже завершили важный этап работ — прокладку коммуникаций и монтаж системы канализации. Следующим шагом станет реализация концепции «Чистое небо». Все воздушные линии электропередач будут перенесены под землю, а старые опоры — демонтированы. Это позволит открыть панорамные виды на парк.