Строительство нового моста через реку Клязьму в Мытищах закончат в 2028 году

Работы начали в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи. Общая площадь реконструируемого участка от Комсомольской до Центральной улицы составил 1,1 километра.

Новый мост будет двухполосным. Рабочие приступили к отсыпке земляного полотна на подъездной дороге. Завершили монтаж шпунтовых ограждений котлованов для опор моста; разработку котлованов под ростверки. Установили также буронабивные сваи для двух опор. Начали уже бурение и бетонирование буронабивных свай оставшихся опор.

Предполагается также обустройство разворотных петель и съездов на прилегающие дороги, в том числе на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Сделают наземные пешеходные переходы и пешеходные зоны, а еще установят остановки общественного транспорта.

Открыть рабочее движение на мосту планируется в первом квартале 2028 года.