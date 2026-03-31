Строительство нового корпуса школы на улице Северной близится к завершению

Продолжается строительство нового корпуса к школе на улице Северной. На данный момент готовность объекта превышает 83%, и строители активно ведут монолитные работы. Рабочие занимаются бетонированием стен и перекрытий на втором, третьем и четвертом этажах.

В трехэтажном здании будут учебные классы и специализированные кабинеты. Также предусмотрены мастерские для уроков технологии, помещения для кружков, актовый и спортивный залы. В школе появится информационно-библиотечный центр, столовая на 275 мест и медицинский блок. Территория вокруг здания будет благоустроена и оснащена спортивными площадками.

После завершения строительства в шаговой доступности от домов появятся учебные места для детей из активно застраивающихся микрорайонов города.

Основное здание школы №9 также ждет ремонт: фасады сделают в едином стиле с новым корпусом, заменят окна, кровлю и отмостку. Завершить строительство нового корпуса и ввести его в эксплуатацию планируют в 2027 году.