Строительство нового корпуса роддома на 200 коек начали в Ленинском округе

В городе Видное на улице Заводской начались земляные работы по строительству нового корпуса роддома на 200 коек. Подрядчик приступил к разработке котлована, вывозу грунта и подготовке площадки под установку башенного крана.

Площадь здания составит 16,3 тысячи квадратных метров. В нем разместятся отделения патологии беременности, послеродовое отделение, реанимация и интенсивная терапия новорожденных, а также отделение для выхаживания недоношенных детей. Проект также предусматривает современные операционные, централизованный молочный пункт и кабинеты магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой диагностики экспертного класса.

«Этот проект имеет большое значение для жителей нашего округа и для всех будущих родителей, которые обращаются в Видновский перинатальный центр. Мы видим, насколько востребована помощь специалистов центра, и понимаем, как важно создавать новые возможности для оказания качественной медицинской помощи. Новый корпус позволит принимать больше женщин и новорожденных, обеспечивать высокий уровень обслуживания и поддержку семей. Уверен, что строительство станет важным вкладом в развитие здравоохранения округа и поможет врачам оказывать помощь на современном уровне», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Строительство ведется в рамках государственной программы в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2027 года. В настоящее время Видновский перинатальный центр ежегодно оказывает помощь порядка 15 тысячам женщин, включая жительниц не только Ленинского округа, но и соседних муниципалитетов.