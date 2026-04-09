Строительство нового корпуса перинатального центра проверили в Видном

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Полякова совместно с депутатским корпусом посетили строящийся новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек. Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области на 2023–2028 годы».

На сегодняшний день ведутся работы по разработке котлована, устройству ограждений и механизации строительной площадки, а также погрузке и вывозу грунта. На объекте трудятся 19 человек: инженерно-технический персонал, монолитчики, разнорабочие, геодезист, дежурный электрик, а также задействована техника для строительных работ.

«Мы проверили ход строительства нового корпуса перинатального центра, которого так не хватало Ленинскому городскому округу. Это современный центр с большим гинекологическим отделением и необходимым оборудованием, который позволит создать комфортные условия для будущих мам и новорожденных. Для округа это действительно важный и долгожданный объект, который станет серьезной поддержкой для семей и в то же время внесет вклад в реализацию государственной демографической политики. Жители ждут его с большим нетерпением», — сказала Алла Полякова.

«Очень важно создавать современные условия для здоровья мам и новорожденных. Уже на этапе строительства видны масштаб и качество работ, что показывает, насколько серьезно подходят к проекту. Новый корпус позволит принимать больше женщин и новорожденных, обеспечивать высокий уровень обслуживания и поддержку семей. Уверен, что это станет значительным вкладом в развитие здравоохранения округа и поможет врачам оказывать помощь на современном уровне», — отметил Станислав Каторов.

Ввод нового корпуса планируется до конца 2027 года. Сегодня Видновский перинатальный центр ежегодно оказывает помощь порядка 15 тысячам женщин, включая жительниц Ленинского округа и соседних муниципалитетов.