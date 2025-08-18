Строительство нового корпуса гимназии № 6 проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается строительство пристройки на 300 мест к гимназии № 6, которую назвали в честь дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского. Заместитель главы округа Ирина Тишина проверила, как идут работы по возведению нового корпуса.

Здание осматривают не только сотрудники администрации округа, но и инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Сейчас на стройплощадке активно идут работы по установке крыши, прокладке инженерных систем, внутренней отделке и утеплению внешних стен.

«Строители трудятся в полную силу, чтобы завершить объект в срок. Новая пристройка значительно улучшит условия обучения: все школьники смогут заниматься в первую смену, а сама образовательная среда станет более современной и удобной», — рассказала Ирина Тишина.

В новом корпусе появится все, что необходимо для комфортного обучения: большие классы для уроков, просторные помещения для групп продленного дня, современная столовая и кухня, залы для спортивных и культурных мероприятий, а также ухоженные спортивные и игровые площадки.