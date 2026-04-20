Строительство нового детского сада в Видном близится к середине

В городском округе Видное на улице Гаевского возводится новый детский сад «Малыш», рассчитанный на 200 мест. На текущий момент строительство завершено на 24%.

Специалисты уже провели армирование и бетонирование плиты перекрытия, а также вертикальных конструкций. В настоящее время ведутся работы по возведению наружных и внутренних стен из газобетонных блоков. Началось армирование фундаментной секции второй части здания. Скоро к работе приступит бригада по прокладке внутренних инженерных сетей.

На объекте трудятся 33 специалиста, задействовано две единицы техники.

Новый трехэтажный детский сад общей площадью 1340,7 квадратных метров будет оборудован девятью групповыми помещениями с игровыми и спальными зонами. Также в учреждении появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий.

На территории дошкольного учреждения будут обустроены прогулочные площадки с игровыми комплексами и теневыми навесами.

Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».