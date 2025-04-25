Строительство моста «Дружба» между Люберцами и Москвой завершат в 2025 году

Мост, который строится через озеро Черное, свяжет микрорайон Зенино в Люберцах со столичной Некрасовкой. Работы планируют закончить уже в текущем году.

Знаковый для муниципалитета проект реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Параллельно ведутся работы по благоустройству парка: специалисты монтируют каркас экотропы, прокладывают коммуникации.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что жителей интересует, останется ли после завершения строительства дамба или озеро будет разделено на две части. «Насыпная площадка устраивается только для возведения моста, после окончания строительства она будет демонтирована, а русло восстановлено», — объяснил руководитель муниципалитета.

Работы по созданию новой зоны отдыха в полном объеме планируется завершить уже в 2025 году.