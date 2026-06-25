Строительство моста через Македонку завершат в Люберцах в июле
В районе Малаховского озера продолжается строительство пешеходного моста через реку Македонка. Глава Люберец Владимир Волков лично приехал на объект, чтобы проверить, как идут дела.
Река Македонка делит Малаховку на две части, и долгое время жители одной из них были вынуждены делать большой крюк, чтобы попасть на другой берег. Люди просили не просто переправу — они хотели красивое место, где можно собираться и проводить праздники. Теперь здесь возводят мост длиной 49 метров, который впервые соединит два берега напрямую. Конструкция необычная: пролет опирается только на берега, без промежуточных опор в воде.
«Работы уже в стадии завершения. Строители собрали и установили пролетное строение на опоры. Сейчас монтируют настил, устраивают систему водоотведения. Совсем скоро приступят к монтажу перильного ограждения и декоративных арок», — рассказал Владимир Волков.
После завершения строительства сооружения специалисты благоустроят прилегающую территорию.
Открытие моста запланировано на июль текущего года. После этого жители Малаховки смогут переходить через Македонку без лишних обходов.