Строительство моста через Македонку завершат в Люберцах в июле

Река Македонка делит Малаховку на две части, и долгое время жители одной из них были вынуждены делать большой крюк, чтобы попасть на другой берег. Люди просили не просто переправу — они хотели красивое место, где можно собираться и проводить праздники. Теперь здесь возводят мост длиной 49 метров, который впервые соединит два берега напрямую. Конструкция необычная: пролет опирается только на берега, без промежуточных опор в воде.