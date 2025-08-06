Строительство многоуровневого паркинга в Люберцах начнется в 2026 году

В Мирном поселке в Люберцах появится новый многоуровневый паркинг с магазинами и общественными помещениями на первом этаже. Архитектурный облик здания уже получил одобрение Мособлархитектуры. Строительство планируют начать в 2026 году.

«Новый многофункциональный паркинг площадью более 36 тысяч квадратных метров рассчитан на 1,2 тысячи машиномест. Помимо парковок на первом этаже разместятся станция технического обслуживания с автомойкой, магазин продовольственных товаров, ресторан, а также помещения коммерческого назначения», — уточнила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Здание будет девятиэтажным, прямоугольной формы. Основная отделка — металлические панели, лестницы и лифтовые холлы с керамогранитом. Первый этаж оформят витражным остеклением для коммерческих помещений.

«Ключевой архитектурной особенностью фасадного решения станет выразительная композиция из многогранников, выстроенных в шахматном порядке. Каждый элемент будто отталкивается от соседнего, создавая 3D-эффект», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Входы в здание сделают удобными для всех — без ступеней и преград. Также предусмотрят места для вывесок и освещение фасадов в темное время суток.