Строительство лодочной станции начали на Кореневском карьере в Люберцах

В Люберцах на Кореневском карьере приступили к строительству лодочной станции, амфитеатра и многофункционального павильона. Благоустройство территории выполнено более чем на 50%.

Специалисты завершили устройство инженерных сетей, на прогулочной зоне продолжают монтаж настилов и ограждений. Параллельно ведется обустройство новой парковки на улице Железнодорожная и мощение тротуара плиткой.

«Специалисты завершили устройство инженерных сетей, на прогулочной зоне продолжают монтаж настилов и ограждений, ведут строительство амфитеатра и лодочной станции, многофункционального павильона», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Обновление зоны отдыха ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева по народной программе «Единой России» в рамках президентского проекта «Комфортная городская сред».

После завершения благоустройства территория карьера будет разделена на несколько функциональных зон: активного отдыха, прогулочную, водного сада, отдыха у воды, а также парковку для автомобилей. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.