Строительство культурного центра «Ландау» в Черноголовке выходит на новый этап

В течение ближайшего месяца рабочие установили большие панорамные джамбо-окна для библиотеки и атриума. С начала февраля подрядчик приступил к укладке напольного покрытия в атриуме и «White Box» — зале для проведения небольших мероприятий.

Сейчас рабочие занимаются монтажом потолка библиотеки и отделкой офисных помещений второго и третьего этажей. В течение месяца они планируют закончить установку освещения, а в течение двух месяцев — поставить новую мебель.

Открытие Культурного центра «Ландау» для посещения планируется в текущем году.