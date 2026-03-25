Строительство культурного центра «Ландау» в Черноголовке выходит на новый этап

Представитель подрядной организации Дамир Казаев сообщил о начале нового этапа строительства Культурного центра «Ландау» в городе Черноголовке.
В течение ближайшего месяца рабочие установили большие панорамные джамбо-окна для библиотеки и атриума. С начала февраля подрядчик приступил к укладке напольного покрытия в атриуме и «White Box» — зале для проведения небольших мероприятий.
Сейчас рабочие занимаются монтажом потолка библиотеки и отделкой офисных помещений второго и третьего этажей. В течение месяца они планируют закончить установку освещения, а в течение двух месяцев — поставить новую мебель.
Открытие Культурного центра «Ландау» для посещения планируется в текущем году.
